蘇內閣防疫，連在野黨立委在立法院都多次稱讚，行政院副院長陳其邁昨深夜在臉書表示，今年1月底過年時，行政院成立了防疫大數據小組。我們用智慧科技廣泛地應用在防疫工作，連歐美都想取經。

陳其邁說，身為一個醫師，畢業於台大公衛所，如同大家知道，他有一個亦師亦友的夥伴，從學校到政治工作、到SARS，到今天的新冠肺炎，陳建仁可說是奮鬥不息。陳建仁當然教學嚴格（雖然看起來和藹可親），讓他不但能從臨床工作轉換到流行病學的領域，也能瞭解各種數據分析及複雜的統計。

時代在轉變，隨著計算機、通訊，各種新技術的發達，已經比他研究所時代突飛猛進；大數據分析、人工智慧中的機器學習，也已讓過去不可能的任務，可以在短時間完成，開啟了防疫工作前所未有的新視野。 . 陳其邁表示，二月初，他邀請杜奕瑾及 AI Labs的工作夥伴，一起協助政府防疫。這陣子，相關的工作會議來來回回，已開了好幾次。他們不僅放下手邊的工作，也因此讓利用科技、大數據分析協助防疫的「台灣模式」獲許多國家詢問，包括歐盟、美國等等，也都想向台灣取經，想深入了解AI、大數據在防疫上的應用。

他說，下午Ethan打電話告訴他，他們想到好方法了！急著與他分享討論。因此晚上討論了包括：1.運用人工智慧協助臨床醫師在新冠肺炎 診斷。以大數據整合包括疫情調查、臨床、實驗室檢驗、病毒分析做流行病學的預測分析。2.運用人工智慧輔助 防疫追蹤系統 落實居家檢疫管理。包含居家治療及居家檢疫，雙向提供資訊與疫情指揮中心連線，包括更多的衛教、健康資訊。

3.老藥新用平台，已初步透過AI篩選出有效藥物，現在持續針對更多藥物與實驗室深入進行精確比對。 . 超前部署，需要大家Brainstorming 集思廣益，想出更好的方法解決問題，更是一個團隊的信念，無私的分享彼此的知識。感謝健保署李伯璋署長、衛福部資訊處龐一鳴處長、行政院資安處簡宏偉處長在防疫結合科技用盡心思，就像今天晚上燈火通明。

(中時 )