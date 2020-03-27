◎嘉義市3例確診 全面禁探病後醫院空蕩蕩

國內新冠肺炎疫情確診病例不斷爆發，疾病管制署傳染病統計資料查詢系統，27日上午5時43分更新資料，嘉義市已出現3起確診，嘉義市衛生局表示，新增2例是從歐洲返台的2名男性，目前累計3例都是居家檢疫的人，都是第1次採檢即呈陽性反應，立刻由專責救護車送醫。

◎指揮中心准了 受困桃機旅客可離境

3名外籍轉機旅客26日搭機從紐西蘭抵達桃園機場後，卻因禁令無法過境，而紐西蘭因鎖國也無法原機返回，3人受困機場進退兩難；所幸經協調後，3人27日上午獲准搭機離境。

◎瞎爆了！ 旅宿網還有台中亞緻報價

瞎爆了！新冠肺炎重挫全台觀光旅宿業，政府下猛藥救市，但觀光局卻落漆，官版的「台灣旅宿網」更新慢不只半拍，竟列出已經結束營業的「台灣亞緻大飯店」，甚至還有每晚4199元的報價、還能轉向訂房網頁，簡直是「幽靈訂房網」。

◎蘆竹女居家檢疫2度外出 罰70萬

桃園市蘆竹區43歲何姓女子1日從澳門返國，不過卻在13、16日連續2度外出，警方上門還說「我不曉得這麼嚴格」。桃園市衛生局接獲後，重罰70萬。

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(中時電子報)