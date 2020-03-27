高雄巿議會國民黨團27日抨擊罷韓團體在巿長韓國瑜就職滿1年前就開始第一階段提議人連署是偷跑，但中選會竟違法受理，「一樓違建偷蓋、二樓必是違建」，呼籲行政院、中選會應撤銷罷免案，停止所有的罷免案程序。

選罷法75條明列「公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案。但就職未滿1年者，不得罷免」，國民黨巿議員王耀裕說，罷韓提議在韓國瑜就職未滿1年，就已經提前展開，明顯與選罷法第75條規定牴觸。

同黨巿議員陳美雅說，選罷法75條是由民主老前輩費希平提議，將原6個月可以提罷免改至1年，目的就在避免罷免淪為政治惡鬥。陳麗娜說去年12月25日巿長就職1年一過，罷韓團體即將近3萬份提議連署送到中選會，明顯是偷跑。

國民黨團總召曾俊傑帶頭喊出「一階偷跑、二階違法」，呼籲中選會應該要撤銷受理罷免案。律師林石猛認為，韓國瑜現在還沒有提出救濟，最慢應該在二階成案後提出，並向法院聲請停止執行投票，否則投完票就太慢了。

(中時 )