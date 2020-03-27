新冠肺炎疫情嚴峻，新北市長侯友宜日前點名不配合KTV業者不配合人潮管控，祭出「員警站崗」策略，並重話說「未來出現確診案，生意也不用做了。」板橋區KTV業者經警方勸說，同意調整營業時間，配合市府防疫作為。

被點名的板橋錢櫃KTV調整營業時間為平日下午1時至隔日7時，假日調整為上午11時至隔日7時，另規定消費者如未戴口罩禁止進入。

此外，今年才進駐板橋區的同學匯KTV，將於3月30至4月6日暫停營業，視疫情發展狀況再行調整；星聚點KTV已自3月16日起營業時間改為平日下午5時至隔日6時、假日為中午11時至隔日6時；好樂迪KTV（館前店及南雅店）已自3月24日起調整為中午12時至隔日6時，且包廂人數控管減半。

板橋分局表示，目前為新冠肺炎疫情高峰期，KTV等娛樂場所容易因群聚接觸造成疫情傳播，感謝轄內KTV業者響應防疫政策，配合暫時歇業或缩短營業時間，共同為防疫把關，避免成為疫情破口。

新冠肺炎,錢櫃,星聚點,好樂迪,同學匯,KTV,新北市,板橋,侯友宜

(中時 )