新冠疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日前建議室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動停辦，但定義模糊，讓不少大賣場、百貨公司、KTV等業者無所適從；對此新北市長侯友宜今在台北市受訪表示，今將邀集大賣場、商圈等業者，與市府面對面，討論人潮管控、避免群聚感染等措施。

侯友宜表示，中央雖然規定室內空間集會不要超過100人，室外空間不要超過500人，這是一個建議性的規定，他知道很多業者很徬徨，不知道怎麼做，地方政府有責任給予指導，今天將邀請大賣場、商圈與百貨公司等所有密閉空間的業者，商討此事。

侯友宜指出，如果業者有某部分需求，需要市府公權力介入協助管控人潮，甚至做更到位的輔導，市府都願意站出來指導，新北市會用更堅定的態度、更誠懇的心與業者站在一塊，絕對不能掉以輕心，一起共度難關。

新北市經發局補充，預計今下午4點到6點與轄內大賣場、百貨公司研商防疫事宜，另由於時間較趕，KTV業者部分暫緩，將擇日研議。

(中時 )