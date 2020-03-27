針對外界希望幫中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中找代班人，或甚至是要「換中」的問題，行政院長蘇貞昌今日赴立法院備詢時表示，陳時中做得非常專業、非常負責、非常好，政府不會換。

蘇貞昌指出，這是一個非常辛苦、非常團隊合作的工作，大家專業分工、合作無間，陳時中在第一線指揮防疫工作做得非常的好，很多的工作更需要更大的團隊來集體大家分工，並且幫忙。在疾管署記者會上，不只陳時中部長坐在那裡，還有相關公衛、疾管專家坐一起，有時候還要教育部、外交部、勞動部，各種部會也都在座。

另外，現在大家到超商領口罩，蘇貞昌認為第一線發口罩的超商同仁很辛苦，後面還有很多人在生產口罩、運送口罩，整個防疫工作現在更進到要紓困、振興，需要更多的團隊來做。

蘇貞昌強調，在總統蔡英文的領導下，整個行政團隊大家都非常專業盡責，也因為有這樣好的團隊，所以大家認同陳時中，其實也是認同整個團隊。在這一次疫情中，大家看到台灣人的高水準，並且大家同舟因應、集體安危與共，共同努力的心境。

另外，有英國情侶來台旅遊因沒錢住民宿，而被安置到檢疫房，但被英國媒體爆料像是住在監獄，引起國人不滿。蘇貞昌認為，英國情侶講話不是事實，可能也是個人情緒，報導的媒體也已經刪除。另外一位日本記者，他就對隔離日記記載很詳細，台灣做得很周到、很努力。台灣真的對於在台灣的任何人，包含外國人都是公平善意對待，也都嚴謹要求，絕對禁得起檢驗，大家也可以看到這一次全世界都肯定台灣，而且全世界終於分清台灣跟中國不一樣，台灣好棒。

(工商 )