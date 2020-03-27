《韓股》看好全球合力救經濟，韓股漲1.12％ 11:592020/03/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 包括美國參議院通過的2兆美元紓困振興方案，投資人看好全世界將接力推出經濟激勵計畫，以減緩新冠肺炎大流行造成的經濟損害，G20已承諾將為全球經濟挹注逾5兆美元克服疫情衝擊，周五南韓股市隨隔夜美股走高，KOSPI指數盤中漲1.12%，為1,705.14點。韓元上漲1.36%，報1,216.3兌一美元。隔夜美股道瓊指數大漲逾6%，與周一觸及的低點相比已上漲21%，宣告再度重返牛市。 (時報資訊) #全球 #韓股 #美股 #一美元 #救經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困抗疫救經濟 澳洲頒布約GDP10％的刺激方案 09:102020/03/23 財經 《韓股》漲近7％，韓股一度觸發暫停交易機制 11:592020/03/24 財經 《韓股》美股期貨大漲＋政府擴大紓困，韓股飆升8.60％ 16:142020/03/24 財經 中美合作救經濟 04:102020/03/25 論壇廣場 《韓股》全球接力救市，韓股大漲4.40％ 12:332020/03/25 財經 《韓股》美經濟振興法案達協議，韓股收漲5.89％ 15:402020/03/25 財經 人行降息救經濟 外媒：時間近了 04:102020/03/26 全球財經 川普救經濟 盼復活節前啟動 04:102020/03/26 國際大事 《韓股》獲利了結＋疫情陰霾，韓股漲幅受限 11:592020/03/26 財經 《韓股》韓股收跌1.09％，連2漲止步 16:142020/03/26 財經 財經熱門新聞 棄守旅遊業！燦星旅股權 燦坤集團不要了 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 台股彈千點 散戶切心退場 - 財經要聞 - 工商時報 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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