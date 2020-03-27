包括美國參議院通過的2兆美元紓困振興方案，投資人看好全世界將接力推出經濟激勵計畫，以減緩新冠肺炎大流行造成的經濟損害，G20已承諾將為全球經濟挹注逾5兆美元克服疫情衝擊，周五南韓股市隨隔夜美股走高，KOSPI指數盤中漲1.12%，為1,705.14點。韓元上漲1.36%，報1,216.3兌一美元。隔夜美股道瓊指數大漲逾6%，與周一觸及的低點相比已上漲21%，宣告再度重返牛市。

(時報資訊)