新冠肺炎肆虐全球，台灣確診人數已超過200例，最大宗來自境外移入；在實施全面居家隔離之前，許多民眾返國還是要自主健康管理，在後續的14天都會接到防疫人員的電話。對此台視主播侯乃榕相當有感，不禁感嘆，「不知道他們一天，要打多少通這樣的電話。」

侯乃榕表示，2019年8月間也曾有14天的時間，天天接到政府單位人員的關切電話；因為她掛急診的當晚，急診室有麻疹案例。

侯乃榕回想，電話那頭傳來詢問「您今天身體還好嗎」，對話內容雖是例行公事，但親切有禮，是令人安心的聲音，簡短的回覆「我都很好，沒有異狀」，接著幾句交談後掛上電話。侯乃榕說，「掛電話前，我會發自內心的跟他們道聲謝謝。」

有感於新冠肺炎疫情持續，侯乃榕寫道，「我們的日常，在此時此刻還能安穩的運轉，歲月靜好，真的是很多人的負重前行，衷心感謝。」

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(中時電子報)