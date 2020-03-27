埔鹽交流道系統封閉改道路線。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

新型冠狀肺炎衝擊，各個公墓都已採取防疫管制措施，部分民眾為了避開人潮，預期可能會規劃提前返鄉掃墓，清明節連續假期自4月2日至5日，為期4天連假，彰化縣警察局為了讓各墓園周邊交通都能順暢通行，提前連假前一週末3月28、29日即開始規劃警力。

彰化縣警察局表示，相關公墓園區的交通疏導措施如下，提供民眾參考並配合：

一、 彰化市第2公墓於3月28、29日、4月2至5日每日8至16時禁止車輛進入，車輛請停放於外圍停車場。

二、 芬園鄉第3公墓於3月28、29日、4月2至5日每日8至16時規劃單向行車，車輛請由碧園路入口進入，由員草路出口離開。

三、 永靖鄉永南公墓於4月4日8至16時規劃單向行車，車輛由福德巷進入，由永福路離開。

四、 鹿港鎮第1公墓於4月2、3、4日每日10至16時，禁止車輛由龍舟路、員大排道路口進入公墓。

五、 鹿港鎮第5公墓於4月2、3、4日每日10至16時，禁止車輛由南勢巷與洋仔厝溪橋北岸路口進入公墓。

六、 福興鄉第15公墓於4月2、3、4日每日10至16時規劃沿海路3段與下寮巷路口單向管制，車輛只進不出，禁止車輛由該路口離開公墓。

七、 伸港鄉第1公墓於4月2至4日每日8至16時規劃單向行車，車輛由彰新路7段401巷口進入，由中華路670巷口離開。

八、 田中鎮第5公墓於4月3、4日每日9至12時及14至17時規劃單向行車，由沙崙路北端進入，由同安路380巷離開。

九、 田中鎮第7公墓於4月3、4日每日9至12時及14至17時規劃單向行車，由民光路與埔頭路口進入，由埔頭路243巷口離開。

十、 社頭鄉第6公墓於4月3、4日每日9至12時及14至17時規劃單向行車，由山腳路2段公墓入口進入，由山腳路2段432巷口離開。

十一、 其餘各公墓及掃墓地區，雖無實施管制，均有編排機動警力加強交通疏導，必要時警方也會加強違停拖吊，即時處置排除壅塞狀況。

此外，警察局也針對轄內各重要道路、遊憩地區規劃交通疏導作為，重點如下：

一、 國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統4月2、3日2天0至24時封閉南下匝道，4月4日0至24時封閉北上匝道，請利用其他交流道上高速公路，相關替代道路規劃如下：

(一) 台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

(二) 台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。

二、 彰化縣於連續假期期間易壅塞路段：

(一) 員林市台76線（東西向快速公路）與中山路口（功垂橋）、員林市台76線林厝交流道、國道1號彰化交流道、員林交流道，警察局均有規劃警力針對上述路口加強交通疏導，請各位民眾配合員警指揮疏導行車，如遇壅塞需改行替代道路時，可至彰化縣警察局交通警察隊網站了解詳細交通資訊(https：／／www.chpb.gov.tw／traffic／)。

(二) 國道1號彰化交流道、員林交流道為高速公路局實施匝道儀控管制重點路段，配合匝道儀控管制，彰化交流道、員林交流道匯入國道1號綠燈秒數減少，可能造成較長時間等待上國道1號，提醒駕駛人可提前改道，行駛線東路至和美交流道上國道3號，或由台76線、縣144線員林大排改道行駛台61線西濱快速道路。

三、 連假期間熱門景點鹿港古蹟區（天后宮）交通狀況提醒：

(一) 天后宮周邊及鹿港鎮市區內共規劃15處停車場，停車格1827位，建置「動態停車導引資訊系統」，或民眾可多加利用手機APP下載「彰化停車GO」軟體，快速獲得停車資訊，另可選擇將車輛停於鹿港鎮外圍停車場，再騎乘YouBike遊玩鹿港鎮。

(二) 外縣市遊客可利用國道1號下彰化交流道→往西走彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港。

民眾亦可至手機APP下載「彰警online」，即可觀看本縣上月交通事故地點斑點圖及事故發生時段分析等，提醒民眾行經易發生交通事故地點、路段、時段，應注意行車安全。

(中時 )