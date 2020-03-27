旅日女星歐陽靖日前宣布和日籍攝影師男友RK雙喜臨門，她考量到疫情延燒，和媽媽譚艾珍商討後，決定回台待產、並已展開14天的居家檢疫，不過歐陽靖仍遭酸民轟別回台用健保，對此，歐陽靖也曬健保繳費證明，並強調：「不是每一個現在從國外回台灣的人，都是『想佔用台灣醫療資源的壞人』。﻿」

懷胎6個月的歐陽靖日前從日本返台，正在居家檢疫的她稍早在臉書坦言這陣子遭受網路謾罵，讓她身心俱疲，歐陽靖曬出健保繳費證明，並強調：「我回台灣當然不是為了佔用醫療資源，我現在身體很健康，也希望永遠不要用到健保。﻿」

歐陽靖也說明為何從日本回台，她表示自己不是全職家庭主婦，而老公是獨立攝影師，先生有可能會為了工作而到海外，歐陽靖不得不為胎兒健康擔憂，最後決定回台待產並尋求在台灣的工作，而歐陽靖目前已隔離了幾天、健康狀況良好。

歐陽靖自從搭檢疫車隊時與司機開心聊天，接到里幹事的關心電話，讓她忍不住感動落淚，歐陽靖感性說：「回到台灣後，我覺得身處在一種好溫暖的氛圍中」，同時，歐陽靖也宣戰酸民：「如果再有人用情緒性字眼毀謗我、或是刻意影射我佔用台灣醫療資源，無論是公開留言或私訊，我一率蒐證提告。」

(中時電子報)