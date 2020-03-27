今年的國際熱氣球嘉年華將延期。（楊漢聲攝）

新冠肺炎疫情延燒，國外死亡人數持續攀升，觀光產業大受影響，台東1年1度最盛大的國際熱氣球嘉年華活動，將延期至7月11日開幕，雖然延期開幕但天數不縮水仍維持51日，要讓民眾玩的過癮。

台東國際熱氣球嘉年華活動今年邁入10周年，台東縣政府也對此準備許多慶祝活動，也對外宣告將有想不到的驚喜，為的就是想要延續這股熱汽球熱潮，提升民眾來台東觀光意願。

但受到新冠肺炎疫情影響，讓觀光產業進入寒冬，中央流行疫情指揮中心也在25日表示，考量集會活動人潮長時間近距離接觸，有高度傳播風險，即日起，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦。

對此台東縣政府交通及觀光發展處表示，因應疫情和暑假向後延期，並考量遊客來自全國各地，經過相關單位討論研議，國際熱氣球嘉年華活動暫時不取消，但會向延後。原訂6月27日登場延至7月11日，活動天數仍不縮水維持51天至8月30日。

為了行銷熱氣球台東縣府相關局處上緊發條，台東縣長饒慶鈴日前更親自拍「想見你熱氣球！彩蛋！彩蛋！到底在那裡？711至830不見不散」短片，同時也宣導使用雲端發票、申辦電子發票手機載具，就有機會抽中熱氣球自由飛大獎。

(中時 )