新竹地方法院。（羅浚濱攝）

新竹地檢署與廉政署2月偵辦縣府消保官羅鈞盛，涉嫌介入湖口鄉建案協調及接受建商招待喝花酒的貪瀆案，擴大追查發現縣消防局副局長陳中振，也涉嫌接受招待喝花酒等情，26日派員搜索後認陳涉貪污治罪條例，27日凌晨逮捕陳並聲請羈押禁見，新竹地院上午11時開聲押庭後，裁定准押禁見。

(中時 )