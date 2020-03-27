新竹縣消防局副局長陳中振涉貪 檢聲請羈押禁見 12:412020/03/27 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣消防局副局長陳中振。（羅浚濱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹地方法院。（羅浚濱攝） 新竹地檢署與廉政署2月偵辦縣府消保官羅鈞盛，涉嫌介入湖口鄉建案協調及接受建商招待喝花酒的貪瀆案，擴大追查發現縣消防局副局長陳中振，也涉嫌接受招待喝花酒等情，26日派員搜索後認陳涉貪污治罪條例，27日凌晨逮捕陳並聲請羈押禁見，新竹地院上午11時開聲押庭後，裁定准押禁見。 (中時 ) #羈押 #羈押禁見 #聲請羈押 #喝花酒 #招待 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚴凱泰陽明山招待所 2.6億求售 04:102020/03/26 財經要聞 社會熱門新聞 嘉義市3例確診 全面禁探病後醫院空蕩蕩 - 社會 確診世界第1！從這家人「把家變超市」 就知美國人多害怕 - 社會 大媽進超市「狂咳」：我感染新冠肺炎 業著嚇丟100萬商品 - 社會 英情侶解隔離可領每日1000補償金 花蓮縣府疑惑 - 社會 北港媽祖醫院有確診者？ 院方報警 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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