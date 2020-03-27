經過萬名網友請命，被台南山上花園水道博物館納編為工作犬的浪浪已正式命名為「園長」，27日在博物館內的寵物園區，由市長黃偉哲親自授證，任命牠為寵物園區園長。

黃偉哲特別為「園長」穿上繡有「園長」字樣的斗篷，代表市府任命「園長」加入博物館團隊，正式開始執勤，服務來訪的所有好朋友，為了讓「園長」熟悉工作環境，初步將先安排牠在假日上午在園區與遊客互動，如果園長年終考績良好，飼料還會加碼。

黃偉哲指出，希望透過收編園長並賦予工作，傳達愛護動物的生命教育課題，讓國人更加關心並珍惜毛小孩，與所有愛護動物的市民與國人合力將台南市打造成為動物友善城市。

台南山上花園水道博物館是全國面積最廣的珍貴國定古蹟，因為是收費園區，為維護環境及遊客權益，園區內禁止寵物落地。但因園區相當遼闊，附近偶有流浪犬從柵欄縫隙鑽入，只要工作人員前往驅離，一般都會離開，但最近出現的一隻黃色米克斯犬卻相當聰明，常趁票口人潮擁擠時衝入園區，怎麼也驅趕不走，館方為此接獲不少投訴，相當苦惱。

文化局經過審慎評估，決定透過博物館粉專，調查網友看法。超過1800次的貼文分享及1萬4000名網友留言，都一面倒希望園區將狗狗收編納為園區的一份子，經過票選還將牠取名為「園長」。

園長於2月中旬由館方領養及動保處協助結紮休養後，3月中旬完成基礎訓練，預定將在兒童節來到寵物園區正式上工，與大家見面。

為打造寵物友善園區，山上花園水道博物館也率全市古蹟區之先，設置寵物推車及寵物區，由在地企業冰點空調冷氣公司捐贈10部寵物推車，方便未自行攜帶毛小孩推車的遊客使用。為感謝冰點冷氣董事長林正直長期協助園區軟硬體設備及支持台南市友善動物政策，黃偉哲也特別致贈感謝狀。

(中時 )