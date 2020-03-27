新冠肺炎疫情不斷升溫延燒，嘉義市目前累計3例確診，街友趴趴走，沒有健保也沒有錢買口罩，嘉義市政府已發送口罩給街友，隨著疫情瞬息萬變，嘉義市愛鄉慈善會、番社里長鄭秀玉27日加碼送口罩及酒精給街友，教導他們勤洗手。
嘉義市愛鄉慈善會理事長陳盈坤說，這次新冠肺炎疫情嚴重，街友沒有錢買口罩，恐成為防疫的破口，慈善會送口罩、酒精及香皂等防疫品，給街友安全保護，也保護大家的安全。
鄭秀玉說，黃市長非常重視疫情，希望嘉義市零確診，但最近已有確診案例，街友沒有健保，就算有健保卡，也沒有錢買口罩，到處走動恐影響疫情，因此她結合愛鄉慈善會送口罩、消毒酒精及香皂，教他們多洗手，保護自己也保護大家。
市府社會處副處長溫秋蘭說，黃敏惠市長非常重視防疫工作，市府都超前部署，於1月底已發送口罩給列冊的45名街友，中央發配口罩，市府就會持續發放口罩給街友，同時宣導他們要勤洗手、消毒會觸碰到的物品，避免他們成為防疫的破口。
市議員陳家平、李忠曆也到場關心街友，呼籲大家做好個人衛生及環境清潔，全民一起防疫。街友收到防疫物資都表示感謝。
(中時 )
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