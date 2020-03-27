為做好開學準備，南京市長江路小學近日展開了一次針對新冠肺炎疫情的防控應急演練，透過測量體溫、消毒防護、異常學生處理等工作流程，著重強調了自我防護的細節，確保教師們在保障學生安全的同時，也做好自我安全防護。

近日大陸各地學校開始為開學做準備，演練防疫措施，據了解，大陸江蘇全省各級各類學校自3月30日起分批次、錯開開學巔峰時間。

(旺報 )