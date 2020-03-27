南京小學展開 疫情防控應急演練迎開學 12:112020/03/27 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南京小學進校測量體溫演練。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為做好開學準備，南京市長江路小學近日展開了一次針對新冠肺炎疫情的防控應急演練，透過測量體溫、消毒防護、異常學生處理等工作流程，著重強調了自我防護的細節，確保教師們在保障學生安全的同時，也做好自我安全防護。 近日大陸各地學校開始為開學做準備，演練防疫措施，據了解，大陸江蘇全省各級各類學校自3月30日起分批次、錯開開學巔峰時間。 (旺報 ) #南京 #大陸 # 新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 中華民國紅十字會捐防疫物資 助新北第一線對抗新冠肺炎 14:152020/03/26 社會 台灣新冠肺炎確診數 張上淳：女高於男 14:562020/03/26 生活 新冠肺炎病例女多於男 境外移入美國第1 15:092020/03/26 生活 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 00:302020/03/27 國際 兩岸熱門新聞 陸新冠肺炎新增確診55例 死亡5人 - 兩岸 - 工商 隔離飯店床單竟有「體毛和血漬」餐點全發霉 官方：大家先忍忍 - 兩岸 大陸28日起暫停所有外國人入境 持居留許可或簽證也禁入 - 兩岸 - 旺報 影〉快逃！乘客疑染新冠病毒 印度航班機師跳窗 - 兩岸 廣東隔離令實施前夕 澳門大批居民、勞工趕過關到珠海 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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