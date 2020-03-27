疫情升溫！ 衛福部次長憂檢疫者借看病偷溜出門 12:142020/03/27 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部次長何啟功27日出席中部企業捐贈十家醫院防疫捐款記者會。（馮惠宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣正面臨第二波新冠肺炎疫情大批僑民、國人返台，衛福部次長何啟功27日指出，根據台北榮總統計每天仍有30至40居家檢疫或隔離者到該院掛號，他憂心他們沒辦法出門溜狗，卻藉此溜出門，將研擬讓地方衛生局想出對策，也建議非必要到醫院看診也要比照開罰。 (中時 ) # 武漢肺炎 #新形冠狀病毒 #新冠肺炎 #NCP #COVID-19 #疾管署 #台灣 #指揮中心 #居家檢疫 #居家隔離 也許您會感興趣 推薦閱讀 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 防疫新手段 屏縣府推平安手環 17:462020/03/24 生活 自港返台居家檢疫太悶 嘉義3人出門逛逛各罰30萬元 17:102020/03/25 社會 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 檢疫者入住日租套房 鄰居怕怕 04:102020/03/26 地方新聞 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 00:302020/03/27 國際 居家檢疫人數兜不攏 北市與中央相差3700人 11:432020/03/27 社會 生活熱門新聞 疫情發展非常時期！ 台大、輔大、政大宣布封校 - 生活 - 旺報 英情侶在台隔離喊「像監獄」 宅神一句嗆爆 - 時事 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 在台隔離獲贈零食山 法人PO照狂讚：我愛台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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