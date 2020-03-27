台灣正面臨第二波新冠肺炎疫情大批僑民、國人返台，衛福部次長何啟功27日指出，根據台北榮總統計每天仍有30至40居家檢疫或隔離者到該院掛號，他憂心他們沒辦法出門溜狗，卻藉此溜出門，將研擬讓地方衛生局想出對策，也建議非必要到醫院看診也要比照開罰。

(中時 )