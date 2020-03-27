（遠東巨城與Uber Eats合作推出美食外送服務，延伸購物中心餐飲服務觸角。圖／巨城購物中心提供）

隨著新型冠狀病毒疫情蔓延，Big City遠東巨城購物中心用心防疫的同時，今年排定各項計劃也正如期進行中，B1 Lifestyle居家生活調整全新的3C區及伴手禮區，5F更將擴大營業面積延伸至創藝大樓，並有餐飲輕食與婦嬰品牌新登場，7F、8F的主題餐廳、娛樂大店也將有獨家專櫃進駐，各樓層改裝及持續引進的話題快閃店。

遠東巨城購物中心4F美食街改裝大走簡約風，通透明亮的視覺感受更顯寬敞，不僅整體座位數增加亦擴大親子用餐區，未來還可透過遠東巨城APP線上點餐及支付，親子用餐區享有專人送餐服務方便家長隨時照顧孩童，大幅提升用餐舒適度與便利性。

獨家餐飲品牌陸續引爆話題，來自日本東京銀座近百年的炸豬排店「銀座梅林」全台首店26日已隆重開幕，從烹製設備到手法皆承自日本元祖創始店，呈現最原汁原味的一口炸豬排、炸豬排三明治等經典美味。此外，消費者敲碗期待已久的「燒肉LIKE」預計五月中接力登場，跨出大台北以外的首家店插旗遠東巨城，強調個人專屬烤爐座位設計的高CP值燒肉店，再添新竹美食火熱話題。

遠東巨城與Uber Eats合作推出美食外送服務，不僅延伸購物中心餐飲服務觸角，更讓消費者不受場域限制隨時享用巨城美食。眾多品牌分波段上線，即日起至4月初，有 YAYOI 彌生軒、京都勝牛、點點心、黃亞細肉骨茶、樂檸漢堡等33家品牌，共800多項商品上架Uber Eats App，4月中旬預計更多餐飲品牌加入，超過1,000項美食商品供選擇。

4/15（三）至4/28（二）遠東巨城與Uber Eats推出獨家下單滿500元即可現折100元的優惠活動，此外，使用遠東巨城APP掃描銷貨明細登錄消費金額，還可再享HAPPY GO點數雙倍送。消費者透過遠東巨城APP聯結更便利，讓忙碌的上班族、竹科小家庭不用出門，就可以享用巨城館內數十家異國美食料理。

針對喜愛親自下廚享受烹煮美食樂趣的消費者，愛買量販巨城店生鮮外送服務也同步上線，動動手指輕鬆選購蔬菜水果、冷凍肉品等新鮮食材專人送到家，安心在家準備全家人的餐點。

Big City遠東巨城購物中心開幕至今業績年年成長，已是全台第七名百貨購物中心，七月暑假前，一波波獨家話題新櫃開幕，還有「線上購物」將重磅登場，遠東巨城購物中心做足萬全準備，讓消費者隨時隨地享受最優質的購物樂趣。

(工商 )