Fed資產負債表首度突破5兆美元 12:492020/03/27 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯準會（Fed）資產負債表本周突破5兆美元，為該央行史上首見，歸因於Fed展開前所未見的寬鬆措施，包括大規模購債以支撐經濟對抗疫情衝擊。 根據Fed 26日（周四）公布資料，截至周三為止，Fed資產總計達5.3兆美元。Fed單周資產負債表膨脹逾5,000億美元，比2008年10月金融海嘯時期締造的單周第二高紀錄還多出一倍。 Fed最近一周購買3,550億美元的美國公債和抵押貸款擔保證券（MBS）。 (工商 ) #Fed #資產負債表 #單周 #聯準會 #首見 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股大逃殺！降息為何無效？ 00:012020/03/23 財經 大相撲最終日 7年首見相星決戰 08:342020/03/23 體育 逾290萬戶受惠 首見綜所稅提前退稅 01:202020/03/24 財經焦點 《日股》聯準會無限放水＋看好政府救市，日經指數大漲7.13％ 15:572020/03/24 財經 《港股》聯準會推無上限QE，恆指大漲4.46％ 16:312020/03/24 財經 Fed轟炸機式撒錢 IMF：全球經濟衰退 04:092020/03/25 焦點新聞 陸港觀盤－此時不是恐慌時 著眼明年會更好 04:102020/03/26 全球財經 擴大紓困 青安最低利率降破1％ 史上首見 19:232020/03/26 財經 工商社論》右派政府的左派政策 04:092020/03/27 財經要聞 債券暴跌風暴解除 市場氛圍漸好轉 04:102020/03/27 投資理財 財經熱門新聞 棄守旅遊業！燦星旅股權 燦坤集團不要了 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 台股彈千點 散戶切心退場 - 財經要聞 - 工商時報 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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