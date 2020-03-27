聯準會（Fed）資產負債表本周突破5兆美元，為該央行史上首見，歸因於Fed展開前所未見的寬鬆措施，包括大規模購債以支撐經濟對抗疫情衝擊。

根據Fed 26日（周四）公布資料，截至周三為止，Fed資產總計達5.3兆美元。Fed單周資產負債表膨脹逾5,000億美元，比2008年10月金融海嘯時期締造的單周第二高紀錄還多出一倍。

Fed最近一周購買3,550億美元的美國公債和抵押貸款擔保證券（MBS）。

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