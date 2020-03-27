潤寅詐貸案，台北地檢署依違反銀行法等罪起訴負責人楊文虎、王音之夫婦等人。王音之本月8日自美國被押解返台後遭羈押禁見，台北地院今首度提她開庭，她一口擔下所有詐貸犯行，稱楊文虎並不知情。

王音之承認詐貸，知道提單、重覆押匯等文件都是假的，她雖然不清楚帳房林奕如細節是怎麼操作，因為她也不知道怎麼作，但確實是她指示造假。

王音之說，配合造假的廠商如蕭良政、印度Global Trade Well公司等，都是長年的生意夥伴，知道潤寅公司有困難，也知道她曾經倒過，因此她開口求助時，他們都會一起討論怎麼配合。

王音之並稱，楊文虎並不知道造假文件的事情，都是他指示員工做的，楊也從來沒有問她，這間公司她做了40年，也不會跟楊報告細節。

另外，王音之否認洗錢犯行，合議庭預計下午繼續開庭，再針對洗錢部分釐清她的辯詞。

檢方起訴指出，潤寅自2010年8月起勾結福懋等上市公司經理人製造假交易，向國內9家銀行詐貸，直到去年周轉不靈，公司倒閉，楊文虎夫婦才逃亡海外，夫婦倆離開前，另涉嫌指示林奕如及女兒楊宇晨等人在台滅證、洗錢。

(中時 )