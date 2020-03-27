英國情侶在台居家檢疫，抱怨住所環境像「監獄」，花蓮衛生局昨出示現場照片澄清。（花蓮衛生局提供）

英國一對情侶向英國國家廣播公司（BBC）投訴，在花蓮檢疫抱怨環境空間猶如坐牢，引發台灣民眾不滿，且明天深夜解除隔離後，還可領取每天1000元的防疫補償金，再讓國人忍不住飆罵，連不時抨擊衛福部長陳時中的名嘴黃智賢，也在個人臉書怒譙：「台灣應該對這對情加收住宿費。」

黃智賢26日在個人臉書列出4點怒轟擊英媒及這對情侶，開頭就譙「高等西方媒體沒水準、垃圾等級的偏見，明明是這對情侶沒有錢支付酒店住宿，才會被安排前往較偏遠的隔離宿舍，不僅1人1間房，一天3餐還有專人配送，吃住一天費用新台幣250元，相當於美金8.5元，卻被嫌棄東西難吃、情侶無法同住，「大概是要台灣招待他們海吃海喝。」

在台居家檢疫的英國情侶，抱怨住所環境像「監獄」，花蓮衛生局示多張現場照片，環境絕無情侶指控般。（花蓮衛生局提供）

一名英國籍女遊客的母親向BBC爆料，指出女兒與男友一同來台度假，雖然需要隔離，但環境非常糟糕，不僅髒亂、連熱水也沒有，甚至無處洗衣服，「根本像是被關在監獄」。圖為健康聲明暨居家簡易通知書。。（中時）

還直指，依照《BBC》刊登的報導內容，或許他們不知道檢疫14天內不能接觸他人，也不能離開住處，「外國人來台灣，你本來就要自己管吃管住吧！憑什麼賴給台灣？台灣人欠他們了嗎？該供養洋大人？不高興，為什麼不立刻回英國去？還留在台灣幹嘛？對這對英國情侶，台灣應該加收住宿費，付不出來？直接驅逐出境。」

(中時電子報)