台北市1名張姓男子和自己的同志伴侶分手後，因知對方不敢公開性取向，沒有出櫃，竟以公布不雅照為由，向昔日伴侶勒索金錢，在取得數百萬元後猶不放過，繼續恐嚇索取，被害人終於不堪折磨而報警處理，案經台北地檢署偵查終結，遂依恐嚇取財及恐嚇取財未遂罪嫌將張某起訴。

根據了解，張某與被害人本是交往中的同性情侶，知道被害人沒有出櫃，不敢向家人公開自己的性取向是同志，在2人於2017年分手後，張某竟因分缺錢花用，向昔日情人勒索取財，於2018年4、5月間，利用社群媒體INSTAGRAM發送訊息給被害人，聲稱自己擁有被害人的不雅照片，勒索300萬元，否則就要公布這些照片。

被害人心生恐懼，害怕家人知情，於2018年7月跟張某約在台北市仁愛路的富邦銀行，直接提領300萬元交給張某，並希望一次解決這件事情。不過，張某食髓知味，拿到錢不到一年時間，2019年5月又用相同手法勒索被害人750萬元，心中害怕的被害人也不堪其擾，向台北市信義分局報案，張某才未得逞。

檢方偵查時，並未查獲張某聲稱擁有的不雅照片，而被害人則表示，只是不願家人知道他的性向才願意付錢，只是沒想到一再被勒索。檢方認定張某所為觸犯恐嚇取財罪，因此將他取得300萬元贓款部分依恐嚇取財罪起訴，750萬元部分因未得逞，依恐嚇取財未遂罪起訴。

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(中時電子報)