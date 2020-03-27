假如這個爆料屬實，只能說籃網球星杜蘭特的恢復能力太驚人了！先前公開坦承自己確診新冠肺炎的杜蘭特，27日被《TNT》資深記者伊格爆料，杜蘭特不僅已經恢復健康，甚至狀態回到昔日巔峰時刻，假如NBA今天復賽，他可以上場比賽！

杜蘭特是在去年6月總冠軍賽期間，不慎造成阿基里斯腱撕裂的重傷，讓他本季提前宣告報銷，沒想到先前籃網宣布4名球員檢驗結果呈現陽性之後，他竟率先跳出來承認自己確診新冠肺炎，沒想到如今他接連克服新冠肺炎與腳傷宣告健康。

「杜蘭特與他的團隊已經證實了這點，」伊格表示，「很明顯地，杜蘭特自從確診新冠肺炎之後，就積極恢復自己的健康，從最近流出他的訓練影片當中可以看出，他不僅打得像昔日的自己，甚至看起來像是今天就準備好上場的球員。」

「但對杜蘭特來說，當前最大的問題是他到底應該怎麼做，」伊格表示，「我想籃網會把決定權交給杜蘭特自己，就從醫學角度來看，我認為他現在可以上場打球，但更頭痛的問題是籃網能否接受這個決定？甚至杜蘭特自己能否接受？」

(中時 )