深刻體會醫療崩潰恐造成疫情大爆發成會對台灣社會經濟衝擊更大，雖然近日因股價大跌、市值縮水1／3 、和大集團董事長沈國榮仍號召中部10家公司募資800萬元捐給台中十家醫院做為防疫之用，他希望？磚引玉，疫情趕快過去，讓台灣趕快恢復正常的經濟活動，台中榮總院長許惠恒也代表醫界表達感謝，並坦言第一線的醫護人員壓力都相當大。

這場捐贈儀式，27日在日月千禧酒店舉行，在立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、衛福部政務次長何啟功見證下，由沈國榮帶領高和春貴慈善基金會、金宇城發展機構、京元電子、永勝光學、總太地產、墨力國際、允將建設、二億企業、環台水泥、盛華人力集團、時詣廣告等企業人士共同捐出新台幣近800萬元。

記者會中也由台中榮民總醫院長許惠恒及各醫院代表受贈，受贈單位包含中山醫學大學附設醫院、仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院、中國醫藥大學附設醫院、童綜合醫療社團法人童綜合醫院、林新醫院、澄清醫院、彰化基督教醫院、亞洲大學附屬醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院等十家醫院之防疫醫護人員。

(中時 )