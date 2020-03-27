日職阪神虎選手藤浪晉太郎與二軍2名不具名選手，在新冠肺炎檢測中都為陽性，日職一下暴增3確診案例。雖然球員確診可能衝擊到原本日職開幕日，不過職事務局長井原敦表示，最快4月24日開幕的目標不會變。

先前日職聯盟與職業足球J聯盟曾在12日新冠肺炎對策會議中，曾有共識若球員或職員確診，除了做好防疫措施外，其他工作應正常進行。因此日職遵循此目標，開幕戰依舊希望於4月24日進行。不過今日下午中央聯盟6球團會針對阪神虎3名確診球員進行會議，是否會有所改變要等官方宣布。

而藤浪因出現「嗅覺失靈」，雖然沒有咳嗽、發燒等症狀，他仍多次赴醫院檢查，最後新冠肺炎檢測為陽性，同時球隊二軍2名曾與他一起吃飯的選手，也出現「味覺失靈」，檢測後也都是陽性。

藤浪勇於檢測的做法獲大多數人稱讚，一名球隊職員說，「所有棒壇人士都擔心自己是日職第一個被感染者，但有些人有咳嗽、發燒等明顯症狀，可能會因為害怕而保持沉默，但藤浪並沒有輕視自己的病徵，還多次赴醫檢查，這很勇敢，他對身邊的人和球隊都很體貼真誠，雖然我們仍處在低潮，但相信一切會回到正軌，他也能重回身手。」

(中時 )