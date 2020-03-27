美系外資針對記憶體產業出具最新研究報告，對於今年產業表現仍維持樂觀態度，認為儘管行動裝置在新型冠狀病毒的衝擊下，上半年出貨將減少，但數據中心的需求成長，可削弱衝擊程度，且下半年開始產業狀況在疫情舒緩後，將會有更明顯回溫，故一舉調升所有記憶體相關個股至買進，包括三星、美光、海力士、南亞科(2408)、力成(6239)、慧榮、群聯(8299)、ASM太平洋等，其中台股相關的群聯給予目標價330元、南亞科目標價70元、力成目標價100元。

全球產業受到新型冠狀病毒衝擊，美系外資指出，因數據中心晶片需求佔總需求量約30~40%，但因為智慧手機需求的下降導致行動晶片下滑，其也約佔30~40%，故雙方應可以相互抵消、緩解衝擊，且由於平均售價多呈現穩定或上漲，預計記憶體產業的利潤率改善將持續至第二季度甚至第二季度，所以一口氣調升所有記憶體相關個股至買進，包括三星、美光、海力士、南亞科、力成、慧榮以及群聯，台股相關的群聯給予目標價330元、南亞科目標價70元、力成目標價100元。

美系外資指出，新型冠狀病毒的爆發確實是導致記憶體波動的關鍵，但預估這種影響將在4月中下旬緩解，該狀況明顯不同於之前的產業低迷時期，就平均售價來說，預計記憶體第二季度再次上漲，然後在第二季度開始軟著陸，第二季度合約價格仍然僅顯示行動裝置的削減或服務器DRAM、企業SSD的增長，這比早先的假設要好一些，現在預計第三季平均銷售價格將回落，但僅下降個位數，主要是因為降低了成本，但對利潤率的影響很小，也就是說，隨著5G新產品，數據中心、電子商用領域會在疫情後恢復升級，加上經過第二季、第三季度調整期後的庫存正常化，看好第四季需求應比季節性更強勁。

(時報資訊)