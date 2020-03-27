網龍(3083)2019年稅後淨利0.79億元，每股盈餘0.92元，不但連續兩年獲利，也是2012年以來最佳獲利成績。不過去年第4季出現虧損，低於預期，而新手遊「黃易M」上市進度遞延，目前沒有確切時間，今年上半年營運偏淡，主要仍看「黃易M」何時產生貢獻。

網龍2019年營收6.63億元，營業毛利5.6億元，毛利率84.45％，營業淨利0.77億元，營益率11.66％，淨利歸屬母公司業主0.79億元，年增102.3％，每股盈餘0.92元。其中，第4季因無推出新遊戲，加上舊產品衰退，單季虧損0.02億元。

今年以來並未更新舊作，前2月營收0.78億元，年減36.68％，過年紅包行情相對失色。目前主力遊戲經典IP「黃易群俠傳」的手遊新作「黃易M」，過去端遊暢銷，尤其一句「你誰派來的，黃易派來的」廣告台詞，深植玩家內心，若複製「吞食M」經驗，有機會吸引老玩家回籠。但開發進度緩慢，原本市場預期今年首季能夠上市，不過以目前進度來看，法人估計恐怕遞延到暑假檔期，沒有新作上市，短期欠缺爬升力道，估計第2季營運仍舊平淡，仍有虧損壓力。

因為疫情影響，原本延至暑假舉辦台北電玩展宣布取消，欠缺對新遊戲上市的拉抬力道，不過，新手遊上市加上「黃易M」為知名IP，通常都有不錯蜜月期，就視遊戲何時能上市對營運挹注動能。

(時報資訊)