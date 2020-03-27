老爺酒店、雲朗觀光、凱撒飯店連鎖等3大國內飯店集團面對新冠肺炎疫情衝擊，今（27）日宣布首度跨品牌合作，共同發行高達1億元的「CLR聯合通用券」給旗下飯店同仁及關係企業員工，可於30家飯店住宿使用，盼帶動5億元產業活水，刺激國內經濟。

老爺、雲朗、凱撒此次以「共享」概念，由業主擴大加碼的員工旅遊基金，以集團品牌名Caesar、LDC、Royal共同發行「CLR聯合通用券」，給旗下1萬名飯店同仁及關係企業員工平均每人1萬元旅遊基金，合計發行金額達1億元，透過跨品牌飯店消費力挺台灣觀光。

老爺酒店集團執行長沈方正表示，疫情使各企業、甚至飯店自己的春酒活動都取消，員工旅遊計畫也因此取消。若僅將既有旅遊季金發給員工，額度和適用範圍又顯得不足。因此想到透過三方聯手，擴大適用範圍及金額，達到刺激國內經濟的目的。

同時，「CLR聯合通用券」也獲得3大飯店集團關係企業的首波響應，包括互助營造、台泥、嘉泥及宏國集團加入，以員工旅遊福利金購買折扣優惠抵用券，並歡迎其他企業及各產業福委會加入，讓在職員工享有加碼優惠的旅遊福利，並能安心在國內度假消費。

依主計總處統計，國旅住宿金額約占總消費額17％，三大飯店集團同仁與關係企業員工預估即可創造逾5億元的國旅衍生商機，挹注交通、餐飲及購物等觀光內需市場，盼能提振國內消費，未來各大企業加入後，應可創造更大倍數的商機，為台灣經濟注入活水。

(時報資訊)