陸續發生國籍空服員新冠肺炎確診案例，華航(2610)表示，已加強防疫措施和保護機組員，並提供機組員專屬「防疫暖心包」，將目前用在豪華商務艙的迷彩盥洗包重新包裝，提供給機師及空服員於派飛過夜班時使用。同時，華航也指出，因為空勤同仁出勤飛航任務，讓當前營運命脈的貨機得以繼續維持運能。

空服員值勤站在第一線，暴露在病毒感染的危險環境中，空服員的防疫物資必須充足。華航表示，已加強防疫措施和保護機組員，全航線執勤時戴口罩及收餐時戴手套，亦開放可佩戴平光眼鏡或自備護目鏡；即日起廣體客機更備有組員專用洗手間，強化防疫措施。

另外，遵守民航局「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，機組員至外站後，安排專屬通道快速通關，並由專車接送至旅館，也要求組員在國外住宿期間不可外出。駐防時將提供每人一支電子溫度計量測體溫，做好自我健康控管。

同時，華航提供機組員專屬「防疫暖心包」，包括潔齒套組、眼罩等原有備品，另增加3個外科用口罩、NBR醫療手套3雙及防菌液，將依機組員需要，隨時提供防疫品補充，客艙內原備有醫療包，也增添隔離衣及N95口罩。另外，並設計「隨身點心袋」提供給飛航長程線機組員在飯店有應急糧食可立即食用。此外，機組員在住宿國外期間，可透過客房服務用餐，無提供客房服務的飯店，則備有訂餐資訊或由各地分公司協助訂餐。

(時報資訊)