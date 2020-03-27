儘管新冠肺炎疫情快速擴散導致美國失業人口暴增300萬人，但美國規模前所未見的2兆美元紓困振興方案已獲參議院放行，帶動隔夜美股大漲，道瓊指數重返牛市，受此激勵，周五日經225指數早盤收漲1.24%，為18,895.30點。東證一部指數漲1.33%，為1417.95點。美元兌日圓跌逾1%，報108.23美元，為1周半來最低價，使日股漲幅受抑。

(時報資訊)