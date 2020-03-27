《日股》日圓走高，日股漲幅受抑 12:162020/03/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管新冠肺炎疫情快速擴散導致美國失業人口暴增300萬人，但美國規模前所未見的2兆美元紓困振興方案已獲參議院放行，帶動隔夜美股大漲，道瓊指數重返牛市，受此激勵，周五日經225指數早盤收漲1.24%，為18,895.30點。東證一部指數漲1.33%，為1417.95點。美元兌日圓跌逾1%，報108.23美元，為1周半來最低價，使日股漲幅受抑。 (時報資訊) #日股 #日圓 #漲幅 #受抑 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》聯準會擴大激勵，亞股全面飆漲 10:342020/03/24 財經 《日股》美股期貨「升」勢壯，日經指數早盤收漲6.74％ 11:422020/03/24 財經 《汽車股》AM市場恐衰，東陽今年受抑 13:582020/03/24 財經 《日股》聯準會無限放水＋看好政府救市，日經指數大漲7.13％ 15:572020/03/24 財經 中美博疫 恐進一步切割 04:092020/03/25 焦點新聞 《日股》美股飆漲＋東奧延期，日經指數早盤收漲5.73％ 12:162020/03/25 財經 《日股》日經指數收漲8.04％，創2008年來最大單日漲幅 15:572020/03/25 財經 《日股》憂全國封鎖，日股早盤重挫3.80％ 11:592020/03/26 財經 《盤後解析》雙王硬衝，台股收漲91點 14:492020/03/26 財經 《日股》境內封鎖疑慮升高，日經指數重挫4.51％ 16:142020/03/26 財經 財經熱門新聞 川普下狠招 逼死華為！台積電又中槍 - 財經 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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