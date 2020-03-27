兒童節連假就帶孩子到天文館玩火箭！南瀛天文館今年推出「火箭童樂翻天」兒童節系列活動， 4月2日至4月5日連假期間至天文館參觀，體驗多種創意好玩的火箭遊戲，星象劇場4月2日起上映以火箭為主題的2D新片「庫卡的神奇火箭」，連假期間更於每天中午加場播映「極地企鵝上太空-還有熊」，帶領小朋友一同搭乘火箭，遨遊宇宙， 親子同行12歲以下兒童可享免費看電影逛展示館。

受到不少孩子喜愛的南瀛天文館，兒童節連假期間活動優惠多多，除了親子同行12歲以下兒童免費看電影逛展示館外，4月2日觀賞星象劇場第一場次（09：30~10：10）即送限量影片活動造型扇子、4月壽星加碼送提袋！還有與神奇火箭裝置合照，並於臉書粉絲團打卡按讚，再送特色天文主題貼紙。

應景兒童節，南瀛天文館以看電影玩火箭雙主題，推出創意火箭接力、「小積木大組合」火箭組組樂，結合展示館BF星球積木區，激發小朋友天文創意。還有簡單又好玩的空氣火箭DIY，讓小朋友用自己製作的空氣火箭參與，連假期間每日限定２場「庫卡的火箭盃競賽」，讓小朋友體驗手腦並用的刺激感，冠軍還能拿獎品！更有熱鬧繽紛的科學魔術秀及像宇宙般慢慢膨脹的泡泡秀。更多詳情請上「南瀛天文館」網站：http：／／www.taea.tn.edu.tw，或臉書粉絲專頁查詢。

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