國民黨立委江啟臣接黨主席後，為讓公民權下修至18歲，日前已領銜提案《總統副總統選罷法》、《公職人員選罷法》修正草案，目前已付委審查；今天上午，他進一步提出《憲法》增修條文增訂第一條之一條文草案，經列院會報告事項，順利完成一讀，送交修憲委員會審查。

為搶青年選票，民眾黨近日也積極號召「18歲公民權」修憲。黨籍立委蔡壁如就說，不排除透過2020選戰的「全台大眾走」模式，推廣「一憲二法」主張。

由於下修公民投票權至18歲，除涉及《總統副總統選罷法》、《公職人員選罷法》，更重要的是修正《憲法》第130條，有關「年滿二十歲者，有依法選舉之權」文字。

但依《憲法》規定，修憲須先由1／4立委提議後，有3／4立委出席，並有出席委員的3／4決議才能提出憲法修正案。換言之，目前有實力提修憲的政黨，僅國、民兩黨，也因此民眾黨最終仍得依附藍或綠，才可能啟動修憲工程。

因此，江啟臣表示，為配合憲法修正案將選舉權降至18歲，他已先提案修正《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選罷法》，將選舉權與連署年齡降為18歲；在「被選舉權」部分，則是提出《公職人員選罷法》修正草案，要將被選舉年齡從23歲降為20歲，落實青年參政，促進世代對話與合作。

該草案已3月20日在立法院院會走完一讀程序，確定送交內政委員會展開實質審查，宣告下修公民權的修法正微幅向前。

如今，江啟臣進一步針對憲法增修條文的第一條，增訂第一條之一，草案文字為「中華民國國民年滿十八歲者，有依法選舉之權；除本憲法及法律別有規定者外，年滿二十歲者，有依法被選舉之權。憲法第一百三十條之規定，停止適用。」

江啟臣表示，我國《憲法》第130條規定，年滿20歲者有依法選舉的權利，年滿23歲有被選舉權。但現行規定是在民國36年公布施行，迄今已逾70年未修正。

江啟臣說，台灣實施民主選舉多年，早已是現代民主國家，且教育普及科技發達，各項資訊快速流通，社會型態已有別過往，降低選舉與被選舉權門檻，以擴大政治參與範圍是必然。因此，為擴大公民參與的基礎，促進青年參政，落實世代正義，遂提出「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案」。

該草案今上午在立法院院會列入報告事項，經宣讀後，已順利完成一讀程序，並交付修憲委員會審查。

依立法院組織規定，修憲委員會並非常設委員會，未來將由立法委員總額三分之一加一人，由各政黨依院會席次比例分配組成。

(中時 )