台北市新冠肺炎疫情蔓延，對國內飯店業者帶來重大經濟衝擊，為提振國旅、帶動住宿率，三大飯店集團－老爺酒店集團、雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖集團共同發行價值一萬元的「CLR聯合通用券」給員工，攜手合作，希望首波帶動5億元產業活水。

(中時 )

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