雲朗、老爺與凱撒3大飯店集團攜手合作 17:122020/03/27 中時 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 左起老爺酒店集團執行長沈方正、雲朗觀光集團總經理盛治仁、宏國集團代表林伯翰、雲朗觀光集團代表張倚蘭、凱撒飯店連鎖副總裁皮金營出席。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市新冠肺炎疫情蔓延，對國內飯店業者帶來重大經濟衝擊，為提振國旅、帶動住宿率，三大飯店集團－老爺酒店集團、雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖集團共同發行價值一萬元的「CLR聯合通用券」給員工，攜手合作，希望首波帶動5億元產業活水。 (中時 ) #集團 #飯店 #觀光 #凱撒 #老爺 也許您會感興趣 推薦閱讀 撐不住了! 桃園飯店業重創 解僱無薪假激增 04:102020/03/23 產業．科技 雙東出擊 估創造十億觀光產值 04:102020/03/23 產業．科技 突破澎湖觀光困境 澎管處主打專業領騎自行車嘉年華 11:442020/03/24 社會 自然景點夯、正值花季！「全台最美飯店」住房殺到1字頭搶客 19:392020/03/24 旅遊 G20將召開應對新冠肺炎特別峰會 26日舉行 習近平出席 12:122020/03/25 國際 第1季虧損破億 圓山飯店董座減薪3成 13:062020/03/25 生活 不敵疫情衝擊 晶悅飯店6月底熄燈 17:582020/03/25 生活 疫情重創 新北觀光工廠喊慘 04:102020/03/27 地方新聞 頭一遭！凱撒、雲朗、老爺聯手 跨品牌撒上億救市 10:212020/03/27 財經 《產業》晶華專班打頭陣，觀光局產業轉型培訓開跑 15:402020/03/27 財經 生活熱門新聞 英情侶在台隔離喊「像監獄」 宅神一句嗆爆 - 生活 疫情發展非常時期！ 台大、輔大、政大宣布封校 - 生活 - 旺報 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 抱怨在台隔離如坐監 英國情侶改口道歉了 - 生活 傳財經大老外籍媳大鬧隔離病房？陳時中回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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