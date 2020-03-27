N號房主嫌趙主彬強逼女子拍攝性虐影片，提供付費會員觀看，行為令人髮指，今韓媒導，1月時朱鎮模手機訊息外洩一事，也是他所為。趙主彬坦承曝光朱鎮模的手機聊天紀錄，當時他取得相關內容後，意圖勒索朱鎮模，但未得逞，於是流出訊息做為報復，他還表示朱鎮模的KakaoTalk（一款通訊軟體）聊天室談話內容很齷齪，和鄭俊英有得拚。

朱鎮模手機聊天內容在1月時流出。（圖／翻攝news1）

朱鎮模的手機在1月時遭到駭客攻擊，他與一位藝人的KakaoTalk對話因而流出。在聊天室中，朱鎮模不但分享韓國小姐、練習生、模特兒以及人妻的辣照，還詢問對方「今天一起開工？是去年的韓國小姐」、「周六一起去找點樂子，去嗎？」並說自己寶刀未老，疑似約砲。

朱鎮模與張東健私交甚篤，網友推敲對話中的蛛絲馬跡，猜測另一人是已婚的張東健，引發韓國演藝圈震撼，更讓人吃驚的是，聊天紀錄有提到一個「bin」字，有人猜測指的就是玄彬，但並未有證據。

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(中時電子報)