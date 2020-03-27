美國總統川普簽署了台北法案，當中呼籲美國加強跟我方的經貿關係。但國民黨立委林德福今天在立法院質詢時點出問題，他詢問行政院長蘇貞昌，倘若美國要求我們進口美豬、美牛，我們是否接受？但蘇貞昌不願給予明確答案，只一再表示回符合國際標準並保護國人健康。

目前我們不開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，並只開放瘦肉精殘留濃度較低的美國牛肉進口。然而近年一再傳出美國施壓我們擴大開放的消息。為此林德福今日質詢時，請問蘇貞昌，川普簽署台北法案對於提升雙方關係都是有利的嗎？蘇貞昌表示這次簽署對於我們的國際參與和對美關係都很正面。林德福追問，法案中美國談判代表要強化雙邊經貿關係需要與國會進行諮商，對將來美豬、美牛進口談判是有利或不利？

蘇貞昌表示，雙方關係綿密，希望對全世界最大的經濟體且對我們最友好的國家擴大貿易，對雙方貿易秉承以互惠方式進行。林德福追問，因為美國絕對會在談判時提出美豬、美牛，到時我們怎麼應對？蘇貞昌回稱整個世界貿易組織(WTO)對於貿易互惠有一定規則，我們政府一定保護國人健康、符合國際標準。

林德福再追問，所以到時要是美國要求我們進口美豬美牛，蘇貞昌認為我們是否要接受？蘇貞昌仍不願給予明確答案，只說政府始終保護國人健康、符合世界標準，以科學依據為準則。

(中時 )