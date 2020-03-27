新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，《Pokémon GO》的訓練家(玩家)們是不是因為要降低外出頻率、保持社交距離而有點悶壞了呢？《Pokémon GO》官方先前預告， 3 月 28 日周末將會推出的「超能力週」，今日起登場囉！來自合眾地區的超能力屬性寶可夢首次在《Pokémon GO》登場，大家不可錯過啊。

根據《Pokémon GO》官方部落格，超能力週活動時間為台灣時間2020年3月27日（星期五）8:00 至 2020年3月30日（星期一）22:00 止。活動內容如下：

一、野外：來自合眾地區的超能力屬性寶可夢首次在Pokémon GO登場！白天，將能在野外遇見細胞寶可夢單卵細胞球；到了晚上，將能遇見凝視寶可夢哥德寶寶！「超能力週」活動結束後，你仍然有機會可以在地圖上遇見、或是從5km蛋中孵出單卵細胞球跟哥德寶寶。

二、孵蛋：能從2公里蛋中孵出：單卵細胞球、哥德寶寶、拉魯拉絲、鐵啞鈴、跳跳豬、凱西、小果然、催眠貘和天秤偶等超能力屬性寶可夢。

三、如果你夠幸運的話，還有機會遇見異色天秤偶！此外，超能力屬性寶可夢將在團體戰中出現。

四、「超能力週」田野調查課題將在活動期間內登場。

近期因為要防範新冠肺炎，《Pokémon GO》取消了 3 月份的社群日活動，也已經兩度更新遊戲規則，提供玩家在降低外出頻率的情況下，也仍舊能夠提升經驗值與保持遊戲樂趣的方法。最新的規則是：(1)每天捕捉寶可夢可以獲得 3 倍星沙以及經驗值(XP)。(2)可用 1 寶可幣在商店內交換專屬禮盒(內含 100 顆精靈球)。(3)道具背包內每天可以存放的友情禮物上限調整為 20 個。(4)每天可以開啟的友情禮物數量調整為 30 個。在官方宣布最新規則之前，這項規則都會適用。

(中時電子報)