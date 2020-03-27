新冠肺炎疫情延燒，台灣確診病例不斷增加，已累計達252人確診，不少人也被列為居家檢疫或居家隔離的對象。不過，有網友指出，自己是居家檢疫對象，已發燒到38.7度，打電話到防疫專車專線，卻被拒絕，讓他求救無門。

一名網友在《Dcard》PO文，表示自己是居家檢疫對象，強調「不是這期間出國玩的白目」，在家都待在房間，沒有跟任何家人近距離接觸，也沒有出門。

今（27）日凌晨該網友發燒到38.7度，打電話給急診室詢問是否能就醫，護士請他打電話到防疫專車專線。原PO已告知自己發燒、咳嗽喉嚨痛，且全身發冷，但對方居然不停重複說「居家檢疫對象不能出門」，還問「真的很不舒服嗎？」讓原PO直呼「請問是要讓我在家裡自生自滅？」

原PO問可不可以提供防疫專車專線，對方竟回「不知道」，前幾天衛生局批准原PO去醫院做第二次檢查，打去同樣專線，也說沒有提供專車，要他自己走路過去。

原PO表示，「我現在真的全身又冷又燙喉嚨又痛，本來對台灣的醫療很有信心，看新聞也覺得對於病患都照顧控制的很好，但是我現在產生懷疑了。」只能等衛生局上班的時候打電話過去詢問，除了保護自己，也提醒大家要格外小心，最後強調「我發誓以上內容絕對屬實。」

(中時電子報)