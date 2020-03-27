因應新冠肺炎防疫，政府祭出重罰，根據法務部行政執行署26日統計，全國各地衛生機關移送執行的案件共有12件，目前已有3件執行完畢，另有衛生機關裁罰案件79件已繳清，總計國庫入帳278萬4000元。

行政執行署表示，經由各地分署主動與衛生機關聯繫，目前全台違反防疫居家檢疫、居家隔離者的裁罰案件共272件，其中12件移送行政執行。其他260件裁罰案中，有79件自行繳清罰鍰，金額共有278萬4000元。未來如果移送行政執行，執行署也要求各分署要積極落實執行。必要時主動查訪受罰義務人，宣示防疫規定，不容違反的執行決心。

行政執行署指出，移送行政執行的12案中，士林分署1件10萬元的裁罰案繳清、台北分署1件1萬元裁罰採扣押存款直接繳納方式執行完畢、新北分署1件1萬元裁罰案自行繳清。花蓮分署的1件執行案，受罰人已向分署表示，將在27日全數繳清。

目前仍在執行中的案件，士林分署1件連江陸配10萬元裁罰案，採分期繳納。新北分署1件受裁罰人收到通知後，表達4月初將到分署協商分期繳納、另1件裁罰案的受罰人目前不明行蹤，由於受罰人疑有出境紀錄，新北分署將在不違反法令的情況下對受罰人限制出境。

彰化分署有3件執行案， 2位受罰人被執行官找到，當場掏出2000元先繳部分罰款，其他8000元罰款，分別分期2期及4期繳納；第3件受罰人行蹤不明，彰化分署將發文扣押其財產。

台中分署有2件執行案，但受罰人都已出境，由於受罰人是本國人，台中分署將對2人回溯自3月20日限制出境，如果受罰人返台，將無法再出境，同時也函查這2位受罰人的財產及保險，檢視是否能扣押抵繳。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)