英國面對疫情節節高升的新冠肺炎，已從原本的佛性防疫改為魔性防疫，全民也意識到情況嚴峻，為了避免感染紛紛減少外出。一名大媽為了購買食材不得不上超市，於是自備「太空球」（Zorb ball）一路滾進超市，讓人看了忍俊不禁。

據《每日郵報》報導，英國肯特郡荷尼灣（Herne Bay）這名大媽無懼外界眼光，躲在太空球內一路滾啊滾，最後滾進超市內，馬上有工作人員上前趕人。不過大媽發揮三寸不爛之舌，讓工作人員同意她入內採購，還配給她一名拿著菜籃的帥哥，依照她的指令一樣一樣將想買的商品放進籃內。

大媽購物過程被網友錄下瘋傳，有人說「我能理解她的邏輯」、「這樣做有什麼不對嗎」、「真是太有智慧了」、「大家都應該要學起來」。不過也有不少網友直言「她滾過那麼多地方，千萬不要碰到她」、「大家都瘋了啦」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)