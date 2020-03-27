外送平台夯，相關爭議也與日俱增，北市今率先公布施行「臺北市外送平台業者管理自治條例」，規定業者應為外送員投保200萬意外險、颱風天應停止外送、發生職災應通報勞動檢查機關等，保障外送員權益，另也明定業者管理、消費者保障相關規範，違反相關規定者最高可罰10萬元。

北市勞動局指出，「臺北市外送平台業者管理自治條例」保障外送員權益，規定外送平台業者應為其外送員投保最低保險金額200萬元意外保險、颱風天應停止外送、發生職災應通報勞動檢查機關。

此外，外送平台業者管理方面，包括相關資料保存、備查、落實食品安全衛生管理、對新加入外送員實施教育訓練、應於外送平台明確揭示商品價格、取消訂單的退費機制，讓消費者權益同樣獲得保障。

勞動局職業安全衛生科長康水順表示，北市目前有6家外送平台業者，旗下外送員共約3萬5000人，自治條例共16條，明定職安、食安、交安及消費者保障規範，違反相關規定的罰金從2至10萬元不等。

(中時 )