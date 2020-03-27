面對新冠肺炎疫情衝擊，老爺酒店、雲朗觀光、凱撒飯店連鎖等3大國內飯店集團破天荒聯手自救。對於疫情對飯店產業影響，雲朗總經理盛治仁認為，較小型的飯店不一定因此就會倒閉，疫情危機反促成不同客層、定位的業者能以更有彈性的方式進行合作。

老爺酒店、雲朗觀光、凱撒飯店連鎖等3大國內飯店集團今日召開聯合記者會，宣布首度聯手發行高達1億元的「CLR聯合通用券」，透過加碼員工旅遊基金，透過跨品牌飯店消費力挺台灣觀光，並希望後續能增加跨產業合作機會，共同激勵國內經濟消費動能。

盛治仁表示，台北市的都會型飯店客群以國際旅客為主，成為此波疫情的最大重災區，其他地區的度假型酒店相對影響較小。老爺酒店集團執行長沈方正坦言，台北市飯店目前住房率幾乎都是個位數百分比，有超過1成已屬突出。

盛治仁表示，飯店和客層本來就有廣泛分布、都有其存在價值。對於行政院將「觀光艱困企業薪資補助方案」加倍，雲朗總經理盛治仁認為，政府已積極回應業界心聲，能減少許多無薪假可能性，發放量及額度都讓業界「很有感」。

盛治仁認為，若經濟崩盤致使企業熄燈、員工失業，即使疫情過去也難使經濟恢復。而飯店比誰都怕變成疫情群聚擴散的地方，因此絕對嚴格執行防疫措施，相較之下反而是較安全的地方。他也指出，目前3家集團業主都沒有放無薪假計畫，近期內也無此計畫。

沈方正指出，新冠肺炎疫情使各企業、甚至飯店自己的春酒活動都取消，員工旅遊計畫也因此取消。若將原先排定預算撥給員工，單打獨鬥又顯得不足，因此想到透過三方聯手，擴大適用範圍及金額，達到刺激國內經濟的目的。

盛治仁指出，此次作法一定遵守中央疫情指揮中心的決定進行調整，若指揮中心不再鼓勵旅遊，就不會再做旅遊促銷。目前政府並未要求避免旅遊，因此此次透過三方聯手，將原先提供的員工旅遊資源化整為零，透過發放擴大適用的聯合券，盼帶來更大效益。

(時報資訊)