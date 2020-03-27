氣象局中午12時10分發布大雨特報。氣象局指出，由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（27）日台東及恆春半島有局部大雨發生的機率，當地民眾請注意雷擊及強陣風。

氣象局說，周五白天隨著鋒面接近，北部及東半部地區就有局部短暫陣雨，午後在熱力作用加持下，各地山區可能有較大雨勢。

(中時電子報)