對流雲系旺盛 2地區大雨特報 12:372020/03/27 中時電子報 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局中午對台東及恆春半島發布大雨特報。(圖擷自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局中午12時10分發布大雨特報。氣象局指出，由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（27）日台東及恆春半島有局部大雨發生的機率，當地民眾請注意雷擊及強陣風。 氣象局說，周五白天隨著鋒面接近，北部及東半部地區就有局部短暫陣雨，午後在熱力作用加持下，各地山區可能有較大雨勢。 (中時電子報) #對流雲系 #大雨特報 #氣象局 #旺盛 #台東 #恆春半島 也許您會感興趣 推薦閱讀 罰款3至10萬元 居家檢疫趴趴走 台東3人挨罰 04:102020/03/23 地方新聞 下波鋒面連雨2天！氣象局：這地區最凍16度 08:332020/03/23 生活 東北風減弱 明高溫達30度...下波鋒面這天到 21:392020/03/23 生活 小墾丁渡假村 推一日農夫採菇樂 01:192020/03/24 投資理財 繞台東西岸差很大 01:202020/03/24 時論廣場 疫情蔓延愛心不減 熊讚團隊捐物資幫助植物人 18:342020/03/24 生活 恆春半島等了10多年 「到宅沐浴車」終於開來了 22:312020/03/25 生活 兩波鋒面接力大降溫 氣象局曝雨最大時間 07:592020/03/26 生活 台東首例 知名麵店老闆摔死小貓遭起訴 08:292020/03/26 社會 鋒面來了！明入夜後雨彈襲北台灣 到這天才好轉 21:522020/03/26 生活 生活熱門新聞 疫情發展非常時期！ 台大、輔大、政大宣布封校 - 生活 - 旺報 英情侶在台隔離喊「像監獄」 宅神一句嗆爆 - 時事 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 抱怨在台隔離如坐監 英情侶改口道歉了 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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