角逐民進黨宜蘭縣黨部主委的吳和信（前排中）與眾人一同高喊「團結全黨，重返榮耀」口號。（胡健森攝）

民進黨將在5月24日舉行地方黨部主委選舉，2年一次，宜蘭縣呈現派系與黨務組織勢力的角力戰，屬正國會系統的縣議員陳俊宇與現任縣黨部評委會召集人吳和信兩強競爭，而這同時也是一次象徵世代交替之爭。

這次民進黨宜蘭縣黨部主委之爭，現任主委黃建財日前已自行在臉書上宣布，因個人未來有挑戰公職的計畫，不適合兼任縣黨部主委一職，形同宣布退出這次的縣黨部主委競爭，局勢也轉為陳俊宇與吳和信兩強之爭。

陳俊宇25日在宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長林峻輔、蘇澳鎮長李明哲、前議長陳文昌及多位黨籍縣議員地方民代的陪同下，大陣仗以集體連署方式表達支持陳俊宇擔任縣黨部主委一職。

吳和信陣營隨後在27日在前縣黨部主委林進財及多位縣黨部組織重要成員力挺下舉行記者會，擺出的陣仗更為浩大，頗有與對手一別苗頭的意味。

輔選資歷相當豐富的吳和信，近年來幾次中央、地方重要選舉無役不與，戰功顯赫，此次他提出了多項競選主張，其中最重要的一點就是不參選公職，不以縣黨部當做政治跳板，專心黨務，落實黨部輔選機制。

大力相挺的前主委林進財在記者會上表示，吳和信當年受陳歐珀之託棄商從政投入輔選工作，長期出錢出力，不求回報，包括江聰淵能當選宜蘭市長以及陳文昌之前能擔任議長，都受到吳和信很大的幫忙。

(中時 )