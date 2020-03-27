內灣老街及尖石風景區假日都湧入大量車潮，縣警局清明連假規畫4條替代道路。（羅浚濱翻攝）

清明節4天連續假期將至，關西六福村、竹東北埔老街、內灣老街及尖石風景區，預料將會湧入大量車潮，縣警局已規畫執行交通疏導及管制措施，強調做到發生交通壅塞或接獲民眾通報壅塞時，便立即派員到場疏導處理。

縣警局規畫疏導管制路段為，六福村主題在國道3號關西交流道、正義路、明德路；北埔老街台3線路口；內灣和尖石風景區國道3號竹林交流道、120線橫山段、內灣外環道周邊。

縣警局建議民眾遇到上述風景區若有道路壅塞情形，儘量改走替代道路，六福村替代道路可從國3、118線、竹18線到六福村。北埔老街替代道路從台68線北興路匝道、北興路、中正南路、台3線至北埔老街。

內灣風景區往台3線有4條替代道路，從120線左轉內灣大橋的環山線替代道路；120線左轉永豐橋到內灣的120線替代道路；環山線、油羅道路到台3線，或走環山線在增昌橋左轉到台3線的橫村線替代道路。

縣警局表示，4月2日到5日的清明連假期間，縣轄如發生交通壅塞或接獲民眾通報壅塞時，警方便會立即派員到場疏導處理為最高目標，在第一時間讓民眾感受員警的疏導作為。

警方呼籲用路人遵守交通規則，沿途能遵守管制人員指揮疏導，隨時收聽警廣交通臺，以避開車潮擁擠路段，改道行駛疏導替代路線；或電（03）5513509新竹縣警局交通隊詢問。

(中時 )