英籍情侶發出簡訊，向花蓮縣衛生局表達歉意。（衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

一對英國情侶在台灣居家隔離檢疫，但抱怨檢疫中心像監獄，引發台灣網友不滿，到BBC臉書稱報導不實；英籍情侶發出簡訊，向花蓮縣衛生局表達歉意，表示自己並不知情，對於引起軒然大波感到很抱歉。衛生局人員回覆簡訊「別擔心，我們會持續關心你」！展現台灣人的友善。

英籍情侶在花蓮居家檢疫，英國廣播BBC昨報導其家人說，兩人隔離環境差像「監獄」，我防疫中心出面說明，縣衛生局也公布檢疫環境照片澄清，引發網友撻伐，指這對情侶片面指控對我防疫人員極度不公平。

衛生局副局長鍾美珠受訪證實，英籍女子娜塔莉．道森（Natalie Dawson）昨晚已傳簡訊向花蓮衛生局人員道歉，衛生局人員也回覆「別擔心，我們會持續關心你」！

她的道歉簡訊表示，「嗨，我很確定你已經看過BBC的報導，你如果看過了，我想説我很抱歉。我直到今天才知道這件事，之前完全不知情。我很感激你們為我和Rohan（她的澳洲男友）做的一切，現在我只能道歉。我正在努力，盡快撤下這篇報導。這篇報導今天已下架。」

娜塔莉．道森和澳洲男友皮克斯利（Rohan Pixley）14日來台灣度假，18日由花蓮縣府安排入住居家檢疫場所；昨BBC卻報導娜塔莉的媽媽說環境很差像監獄，沒熱水、食物糟等，負面報導傷害台灣形象。

衛生局公布現場照片，並表明未收住宿費，還有專人送餐，一天餐費僅250元，全力澄清，也讓台灣人民相當憤怒。網友也紛到BBC留言，台灣政府絕對沒有虧待兩人。BBC在報導前沒有事先查證，有失媒體素養。這篇報導已經下架。

(中時 )