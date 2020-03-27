新冠肺炎 菲武裝部隊總參謀長確診 防長自我隔離 12:422020/03/27 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 菲律賓國防部長羅倫沙納（見圖）因武裝部隊總參謀長桑托斯新冠肺炎確診，已自我隔離。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）27日說，武裝部隊總參謀長桑托斯（Felimon Santos Jr）26日獲知，他的新冠肺炎檢測呈陽性。 由於羅倫沙納最近和桑托斯至少接觸過兩次，因此將從27日起自我隔離，不過他目前並未出現疑似症狀。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #菲律賓 #總參謀長 #國防部長 #防長 #新冠肺炎 #武裝部隊 #確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 台添16確診案 境外移入13本土3 04:102020/03/23 焦點新聞 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 豐田主力車生產線2員工確診 10:512020/03/23 國際 新冠病毒回馬槍 再襲亞洲 01:202020/03/24 國際大事 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 北港媽祖醫院有確診者？ 院方報警 19:092020/03/26 社會 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 00:302020/03/27 國際 《國際經濟》超過中國、義大利，美國新冠肺炎確診數全球最高 09:262020/03/27 財經 軍事熱門新聞 大陸VP22裝甲運兵車 開始服役 - 軍事 Su-57最新宣傳片 出現側向武器艙飛彈發射 - 軍事 陸超級天線紐約5倍大 深海潛艦可通訊 - 軍事 貝爾與賽考斯基通過新戰搜直升機審核 - 軍事 骯髒內幕！美福特級航母問題多 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。