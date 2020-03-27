菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）27日說，武裝部隊總參謀長桑托斯（Felimon Santos Jr）26日獲知，他的新冠肺炎檢測呈陽性。

由於羅倫沙納最近和桑托斯至少接觸過兩次，因此將從27日起自我隔離，不過他目前並未出現疑似症狀。

(中時電子報)