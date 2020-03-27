新北市新莊區一名郭姓男子因違反居家檢疫規定，謊報居住地又試圖藏匿，日前遭衛生局開罰10萬元，並送往集中檢疫所，沒想到他檢疫期滿後，不但逾期未繳罰鍰，又再度失聯，新北分署今(27)依法祭出限制出境處分，成為居家檢疫失聯被重罰者，移送執行又失聯而遭限制出境的首例。

郭男2月7日從大陸返台後，按規定需進行14天居家檢疫，不料他卻謊報住家地址，四處躲藏，經警方及民政局聯合追查，2月18日於桃園某旅社查獲郭男，並送往集中檢疫所，衛生局也依法開罰10萬元。

新北分署指出，按規定，郭男需在裁處書送達後次日起15日內繳納罰鍰，然而

郭男檢疫期滿，離開檢疫所後，仍未依限繳納，衛生局因此依法移送新北分署強制執行。

但，由於郭男戶籍設在新莊戶政事務所，居住地又不明，且名下無財產可供執行，又長期未跟家人聯絡，新北分署認為，郭男確實處於行蹤不明狀態，甚至有再出境可能，顯有逃匿之虞，因此祭出限制出境強制處分。

新北分署表示，對於因違反居家檢疫或居家隔離規定，又惡意不繳罰鍰的義務人，一定會展現執法決心，絕不寬貸，民眾應確實配合防疫規定，切勿心存僥悻，造成防疫破口。

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(中時 )