東吳大學校園記者和微生物學系聯手實測後發現，鍵盤測得菌落數是手機的21倍。（東吳大學提供／李侑珊台北傳真）

東吳大學微生物學系學生進行採樣。（東吳大學提供／李侑珊台北傳真）

新冠肺炎全球升溫，台灣防疫總動員，口罩、消毒商品酒精、次氯酸水瘋搶，但最髒的地方恐怕讓人意想不到。東吳大學校園記者和微生物學系聯手實測，抓出「日常藏菌TOP1」，檢驗手機、鍵盤、手把以及電梯按鍵的細菌量，實驗後發現，出現最多菌落的是鍵盤上的Enter鍵，數量足足是手機的21倍。

東吳大學學生使用棉花棒，隨機採樣校內電梯按鈕、電腦教室的鍵盤、教室手把、和同學手機，接著用試管震盪器，把棉花棒上的細菌抖進生理食鹽水裡，塗抹在洋菜培養基上，最後再放進37度的培養箱，4天後，培養皿上冒出一個個的菌落，藏菌最多的是鍵盤上的 Enter鍵，一共出現了42個菌落，手機和門把各出現2個菌落，最乾淨的是電梯鍵，推測因為疫情蔓延，學校2小時消毒1次，並在電梯上黏上防護膜，導致電梯按鈕菌落數偏低。

東吳大學學生發現，比起這些「身外之物」，最該防的恐怕是自己的雙手。雖然因人而異，但隨機抽驗7位測試者手上的細菌，有3位的菌落數飆破百，是鍵盤的好幾倍，也顯見勤洗手的重要性。

東吳大學學生團隊找來7位受試者，分別用清水、濃度75％的酒精和用肥皂，進行洗手前後的比對，實驗發現如果只用清水洗，菌落數幾乎一樣，效果跟沒洗差不多，殺菌效果最好的是75％的酒精，而且酒精可以破壞這次新冠肺炎病毒的結構；肥皂的效果次強。

東吳大學微生物學系主任李重義提醒，雖然酒精的殺菌力最強，但頻率太高可能傷手，按照政府宣導的洗手步驟「內外夾弓大立腕」，用肥皂洗手就能除去近9成的菌數。

(旺報 )