【街頭實測】930公車果然搭不到 ，這通電話竟把問題解決了。

環狀線通車後，新北市交通局1月底本欲將重疊度高的918、930、933、982公車路線調整為接駁公車，但因引起通勤族不滿，新北市長侯友宜緊急喊卡。近日新北市議員葉元之接獲民眾陳情，指交通局為讓乘客改搭環狀線，刻意取消往返板橋、新店的930公車站位，導致尖峰時刻乘客上不了車。經葉元之協調，公車業者承諾會在尖峰時刻加開班次，滿足乘客上車需求。

葉元之表示，民眾陳情930公車近日突然取消站位，許多通勤民眾上不了車，對通勤上班造成很大困擾。他特別派人去「板橋花市」公車站現場實測，果然發現在上班上課的尖峰時間，930幾乎班班滿座，有學生等了5、6班都上不去，最後被迫放棄，花更多錢去搭小黃上課。

葉元之說，交通局考量930線公車途經台64高架快速道路，為乘客乘車安全，因而取消站位。這部分沒有不對，但民眾寧可選擇搭公車，不搭環狀線，也一定有其道理，故不該為了增加環狀線的載運量，忽略選擇搭公車民眾的需求。

葉元之說明通勤族為何不選擇改搭環狀線，環狀線彎彎曲曲，大概通勤時間會比搭930多出15分鐘，所以還是希望930能加開班次，或是增加替代公車的載客量。

葉元之表示，環狀線通車讓交通更方便，但公車還是有捷運無法替代的便利性及覆蓋率，兩者應該相輔相成，所以特別將通勤族的心聲反應給交通局，希望市府能夠照顧這些通勤族。

(中時 )