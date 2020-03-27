曾在大陸當過台幹的林虹君，7年前返台自創手工皂「鄉皂country soap」品牌，除了實現創業夢想，還經常做公益，將手工皂送各廟宇信徒供信徒免費取用，防疫當前，她再度送愛，贈虎尾就業中心上百個精心調製的防疫手工皂，讓求職者做好防疫保護自己。
林虹君原是大陸北京某國際餐飲連鎖店的營運主管，很重視食安、環安問題，7年前返台回鄉開始接觸手工皂，發現市面上皂的品質不一，化學清潔劑衝擊環境很大，便開始鑽研不傷肌膚與環境的手工皂，自創「鄉皂country soap」品牌，將在大陸所累積5、6年鄉愁，全部濃縮在一方香皂中。
林虹君經常投身公益將手工皂贈予雲林各廟宇及教會，讓香客免費取用，新冠肺炎疫情延燒，她有感於大家對於清潔的重視，因而免費送天然、不傷身的手工皂，給正在找工作得經常在外趴趴走的人，讓頻繁洗手也可以洗得很安心。
虎尾就業中心也鼓勵求職者在Line線上平台完成履歷登錄，減少外出機會。
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(中時 )
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