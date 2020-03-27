32歲歌手謝和弦最近情況不太穩定，昨(26日)他被目擊到電視台大廳大吵大鬧，最後被6位警員帶走。今媒體報導，謝和弦凌晨突然開啟直播，過程中他打開一個綠色瓶子，驚見類似毒品的物體，他當下馬上蓋起來說：「怎麼還有大麻！噓，不要講！」之後狂笑。

去年底謝和弦驚傳持有大麻被警方逮捕，隨後報出檢舉人正是和他結婚4年的混血老婆Keanna，夫妻倆感情因此破裂，謝和弦甚至另交新女友莉婭。昨謝和弦在IG上曬出一段錄音，內容疑是Keanna質問小三，她問對方知不知道謝和弦有老婆？知不知道犯通姦罪？該女大多保持沉默，謝和弦則曬出疑似該女的限時動態，上面寫道：「關於謝的事情來龍去脈，我該發文嗎？不要再傳新聞來，之前報過了，我跟他沒有在一起，沒有打砲」。

據《ETtoday新聞雲》報導，謝和弦最近開直播，先分享莉婭下廚的模樣，之後改拍桌上一個綠色瓶子，打開側邊瓶蓋後他突說：「怎麼還有大麻」，接著故弄玄虛說：「噓不要跟人家講，全台灣只有你抽得到，只有你有貨，大家都缺糧斷貨只有你有貨，超靠X的，謝和弦有夠靠X的」，不知所說是真是假。

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(中時電子報)